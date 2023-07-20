Bursaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanda Ozan İsmail Koç ve Hasan Sabri Karaca sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Kubilay Sönmez ise rapor aldı.

Bursaspor'da 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanı gerçekleşti. Yeşil-beyazlılarda Ozan İsmail Koç ve Hasan Sabri Karaca sakatlıkları sebebiyle idmana katılmadı. Kubilay Sönmez'in ise 3 günlük rapor aldığı belirtildi.

2023-2024 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayan Bursaspor, ilk çalışmasını bu akşam saatlerinde Mesut Şen Sahası'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan yeşil-beyazlılar, antrenmanı genel dayanıklılık çalışmaları yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Bunun yanı sıra Başkan Recep Günay ve yönetim kurulu üyeleri antrenman sahasında tam kadro yer aldı. Bursasporlu iki taraftar ise kurban keserek takımlarına başarılar diledi. - BURSA