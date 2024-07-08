Üye Girişi
Haberler

Bursaspor, Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'e veda ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Kulübü, takımdan ayrılan Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'le ilgili veda mesajı yayımladı. Altyapıdan yetişip A Takım'a önemli katkılar sağlayan oyunculara teşekkür edildi.

Bursaspor Kulübü, takımdan ayrılan Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'le ilgili veda mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişip A Takımımıza önemli katkılar sağlayan Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz'a, bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağatay Yılmaz Bursaspor Bursa Futbol Spor Güncel Haberler

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title