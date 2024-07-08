Bursaspor, Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'e veda ediyor
Bursaspor Kulübü, takımdan ayrılan Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'le ilgili veda mesajı yayımladı. Altyapıdan yetişip A Takım'a önemli katkılar sağlayan oyunculara teşekkür edildi.
Bursaspor Kulübü, takımdan ayrılan Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'le ilgili veda mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü'nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişip A Takımımıza önemli katkılar sağlayan Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz'a, bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." - BURSA