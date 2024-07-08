Bursaspor, Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'e veda ediyor

Bursaspor Kulübü, takımdan ayrılan Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş'le ilgili veda mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişip A Takımımıza önemli katkılar sağlayan Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz'a, bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." - BURSA