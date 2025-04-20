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Bursaspor, Bornova 1877'yi 4-1 Mağlup Etti

Bursaspor, Bornova 1877'yi 4-1 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877'yi 4-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bursaspor'un gollerini İlhan Depe, Zeki Dursun ve Muhammet Demir kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877'yi 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Sinan Dereci, Akın Karabacak, Şeyhmus Baysal

Bursaspor: Kerem Matışlı, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı (Ahmet İlhan Özek dk. 65), Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Bora Yılmaz dk. 56), Sedat Cengiz (Furkan Emre Ünver dk. 74), Muhammet Zeki Dursun (Vefa Temel dk. 56), Hamza Gür, Tahir Babaoğlu ( Muhammet Demir dk. 56)

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Bornova 1877: Mustafa Erdem Uysal, Emircan Koku (Abdullah Çınar dk. 46), Tuğcan Alp Öztürk (Abdulkadir Kuzey dk. 46), Berkay Eyolcu (Ömer Hızıroğlu dk. 71), Eren Karaağaç, Mete Şentürk (Batuhan Altın dk. 83), Mustafa Hakkı Peker, Fırat İnal, Arda Furkan Abbak (Efe Geçim dk. 83), Utkan Gökçen, Emre Akbulut

Teknik Direktör: Emin Sulhan

Goller: İlhan Depe (dk. 25), Zeki Dursun (dk. 46), Muhammet Demir (dk. 57 ve 78) (Bursaspor), Abdulkadir Kuzey (dk. 52) (Bornova 1877)

Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu (Bursaspor), Eren Karaağaç (Bornova 1877) - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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