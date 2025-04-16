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Bursaspor, Bornova 1877 Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Bornova 1877 Maçı Hazırlıklarına Başladı
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TFF 3. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçına hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde sürdürmeye başladı. Antrenmanda futbolcuların dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçlar dikkat çekti.

TFF 3. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, ligin 29. haftasında sahasında konuk edeceği Bornova 1877 maçının hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, topa sahip olma ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde çift kale maçlar yaptı.

Yeşil-beyazlılar, Bornova 1877 maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, Görükle Dumlupınar İlkokulu Okul Öncesi Bölümü Martılar Sınıfı öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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