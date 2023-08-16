Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Bursaspor, antrenman maçında Belediye Kütahyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı takımın golleri, Berat Altındiş (2) ve Emre Tepegöz'den geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'la antrenman maçında karşı karşıya geldi. Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oldukça sıcak bir havada oynanan antrenman maçında ev sahibi ekip 11 ve 30. dakikada Haktan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Bursaspor adına ilk yarının skorunu belirleyen isim 38. dakikada Emre Tepegöz oldu. İlk 45 dakikayı 2-1 geride kapatan yeşil-beyazlılar, 51. dakikada skoru eşitledi. Melih Sağlam'ın ortasına iyi yükselen Berat Altındiş'in kafa golüyle skor 2-2'ye geldi. Ancak Bursaspor bir türlü rakip takımdaki Haktan'ı durduramadı ve golcü oyuncu bu kez de 58'inci dakikada fileleri havalandırdı: 3-2. Gol düellosu şeklinde geçen maçta bu kez sahneye Bilal çıktı skoru 4-2'ye, sonrasında ise Bursaspor'un golcü ismi Berat Altındiş 'ben buradayım' dedi ve durum 4-3'e geldi.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. - BURSA