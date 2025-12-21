Haberler

Bursaspor Basketbol - Mersin Spor: 99-88

Bursaspor Basketbol - Mersin Spor: 99-88
Güncelleme:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, evinde Mersin Spor'u 99-88'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bursaspor'da Landry Nnoko 20 sayıyla öne çıktı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Alper Gökçebel.

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 18, Malik Parsons 14, Göksenin Köksal 9, Berk Can Akın 2, Javin Delaurier 2, Crawford 11, Vincent King 14, Konontsuk 9, Landry Nnoko 20

;MERSİN SPOR: Gabriel Olaseni 4, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Ronald March 11, Koray Çekici, Anthony Cowan 17, Pako Cruz 24, Ergi Tırpancı 5, Jack White 19, Chassang 8.

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 44-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-65

Türkiye Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta karşılaşmasında Bursaspor Basketbol evinde Mersin Spor'u 99-88 mağlup etti. Ev sahibi takımda Landry Nnoko 20 sayı 6 ribaund ile yıldızlaşırken, konuk takımda Pako Cruz'un attığı 24 sayı 4 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
