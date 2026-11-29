Bursaspor Basketbol genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor Basketbol'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Nilüfer Barış Spor Salonu'nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. İkinci toplantı 6 Aralık 2026 Pazar saat 14.00'te aynı salonda çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.
Bursaspor Basketbol'un seçimli genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. İkinci toplantı, 6 Aralık'ta aynı salonda çoğunluk aranmadan yapılacak.
Bursaspor Basketbol Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Nilüfer Barış Spor Salonu'nda bugün saat 14.00'te yapılması planlanan ilk toplantı gerçekleştirilemedi. Genel kurulun ikinci toplantısı, 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 14.00'te Nilüfer Barış Spor Salonu'nda yapılacak. Daha önce ilan edilen gündem doğrultusunda düzenlenecek toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak.