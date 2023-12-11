Üye Girişi
Haberler

Bursaspor Başkanlık Seçimi İçin İlk Aday Bekir Ön Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Bursaspor Kulübü, Başkan Recep Günay'ın kulüp başkanlığını bıraktıktan sonra başkan arayışına geçti. Mevcut yönetimin çağrısına ilk hamleyi yapan isim Bekir Ön oldu. Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bekir Ön, 'Kongre tarihi alındığı gibi adayım. Her şey Bursaspor için' dedi.

Bursaspor Kulübü, Başkan Recep Günay'ın kulüp başkanlığını bıraktıktan sonra başkan arayışına geçti. Mevcut yönetimin çağrısına ilk hamleyi yapan isim Bekir Ön oldu. Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bekir Ön, "Kongre tarihi alındığı gibi adayım. Her şey Bursaspor için" dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay'ın kulübü terk etmesinden sonra mevcut yönetimin yaptığı çağrıya ilk gelen isim Bekir Ön oldu. Başkan adaylığı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Bekir Ön, "Bursaspor sahipsiz kalmaz. Buna istinaden daha önce olduğu gibi karar aldık. Bu gidişatta da yolunda gitmeyen şeyleri görünce, yönetimin de aldığı karar doğrultusunda aday oldum. Recep Başkan da hukuki açıdan elinden geleni yaptı. Başarı oldu veya olamadı Recep Başkan misyonunu tamamladı. Bizim de misyonumuz, Bursa için gerekli olan birlik beraberliği sağlamak Bir ateş yakalım ve herkes etrafında toplansın istiyoruz. Bir bölünme ve parçalanma var. Kargaşa var Bursaspor'da. Başka senaryolar da dönebilir ama bu bizi aşar. Ben 25 seneden beri Bursaspor'un Avrupa başkanlığını yapıyorum. Bursaspor'la ilgili her türlü mücadelede vardım. Bursaspor Kulübü, kayyuma gidecek, kapanacak gibi karamsarlıktan çıkartalım ve birlik olalım. Devlet büyükleri, sanayicileri, esnafı herkesin birlik olması lazım. Bu armayı layık olduğu yere taşıyalım. Bursaspor'un bu durumu benim aşırı derecede canımı yakıyor. Herkesin elini vicdanına koyup bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Herkes kenetlenmeli. Bursaspor'un kurtuluşu bu. Kongre kararından sonra başkan adaylığım bakidir. Başkan olursam da ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

Kongre tarihi netlik kazanmadı

Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç'in ise kongre tarihi ile ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu. Genç, 'Bursaspor kongre tarihini ne zaman alacak?' sorusuna şu cevabı verdi: "İlk olarak Bekir Ön geldi. İki aday daha gelecek. Hep beraber oturup bunun kararını vereceğiz. Biz gerekeni yapacağız. Hangi gün diyorlarsa karar alacağız. Bursaspor'un önünü açacağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Günay Metin Genç Bursaspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title