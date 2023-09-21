Bursaspor Başkanı Mudanya Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Türkyılmaz, 'Bursasporumuzu hak ettiği yerde yeniden görmek en büyük arzumuz' dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Türkyılmaz, "Bursasporumuzu hak ettiği yerde yeniden görmek en büyük arzumuz" dedi.

Rahatsızlığı sebebiyle Nazilli Belediyespor maçına gelemeyen Bursaspor Başkanı Recep Günay, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay ve kongre üyesi Ali Metin'i belediyemizde ağırladık. Bursaspor'un 60. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan hatıra formasını hediye ettiler. Nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ederim. Bursasporumuzu hak ettiği yerde yeniden görmek en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı. - BURSA