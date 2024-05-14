Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik Tek Listeyle Seçime Girecek

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da, başkan adayı olarak Enes Çelik'in tek listeyle katılacağı olağan genel kurul süreci devam ediyor.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açıklamada, olağan seçimli genel kurul için aday adaylığı başvurusunda bulunan üyelerden Enes Çelik'in, aday gösterme sürecinin başladığı ilk gün içinde yeterli sayıda destek imzasını topladığını ve başkan adaylığının kesinleştiğini belirtti.

Başvuruda bulunan diğer üyeler Levent Dönertaş ve Raşit Barışıcı'nın ise ikinci gün, resmi dilekçelerini üye sicil kuruluna teslim ederek adaylıktan çekildiğini hatırlatan Sakder, şunları kaydetti:

"Başkanlık için tek adaylı bir kongre söz konusu olduğundan; tüzüğümüz gereği Yönetim Kurulu seçimi için sandığa gidilmeksizin açık oylama gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu aday listesi, 16 Mayıs Perşembe günü Divan Kurulumuz tarafından teslim alınacaktır. Denetim ve hukuk kuralları içinde başkan adaylığında olduğu gibi müşterek tek bir liste olması halinde seçim sürecimizin tümü sandık kurulmadan açık oylama ile tamamlanmış olacaktır.

Üye sayımızın 4 bin kişinin üstünde olması ve geçmiş yıllarda üyelerimizin tüm çağrılara rağmen ilk toplantıya ilgi göstermedikleri göz önüne alındığında, 26 Mayıs saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuz ile yeni Bursaspor yönetimi 3 yıl için göreve gelecektir. Kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyoruz."