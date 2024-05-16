Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in Yönetim Kurulu Belli Oldu
Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim listesi açıklandı. Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan Çelik'in yönetiminde birçok isim yer alacak.
Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.
Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim listesi belli oldu. 19-26 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan Çelik'in yönetim listesinde şu isimler yer alıyor: "Emir Çokçağlayan, Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Muhammet Danışman, Harun Yıldırım, Coşkun Özgel, Murat Hatipoğlu, Coşkun Yavuz. Yedek listesi: Faruk Bakgör, Latif Albayrak, Ali Ağır, Fatih Pulat, Ömer Keskin, Erdinç Doğan, Bilal Akmar, Tolga Kayaer." - BURSA