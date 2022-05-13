Bursaspor, Bandırma yolcuğu öncesi kurban kesti - Haberler

BURSA (İHA) - Bursaspor yarın oynayacağı Bandırmaspor maçı için yola çıktı. Bu kritik maç öncesi yeşil-beyazlı kafile için koç kesildi. Bursa İl Müftüsü Sayın Yavuz Selim Karabayır oyunculara, "Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın 17 Eylül Stadı'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah antrenmanının ardından hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden Balıkesir'e hareket etti. Yeşil-beyazlıların yolculuğu öncesinde son haftalardaki kritik mücadelelerin hayırlara vesile olması amacıyla tekbirler eşliğinde koç kesildi. Kesilen koçun ardından Bursa İl Müftüsü Sayın Yavuz Selim Karabayır oyunculara, "Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bu kritik maçtan galibiyet ile döneceksiniz. Evliyalar Şehri Bursa'mızın güzide takımı Bursaspor'umuzu çok daha güzel yerlerde göreceğiz. Tüm takımımıza yürekten başarılar diliyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bursaspor kafilesini Başkan Ömer Furkan Banaz, Amatör Branşlar ve Futbol Okulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yolgeçen, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alp ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır oyuncuları dualar ile uğurladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor