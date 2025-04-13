Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç

Bursaspor, Balıkesir'de Davul Zurna ile Coşkuyla Karşılandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un şampiyonluk maçı için Balıkesir'e gelmesiyle şehir yeşil-beyaza büründü. 15 binden fazla taraftar stada akın ederken, Bursaspor takımı davul ve zurna ile karşılandı.

- Balıkesir yeşil-beyaza döndü; Bursaspor davul zurna ile karşılandı

Bursaspor'un şampiyonluk maçı için gelen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu

BALIKESİR - Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor'un şampiyonluk maçının Balıkesir'e alınmasının ardından şehrin sokakları yeşil-beyaza büründü. Stada gelen Bursaspor takımı davul zurna ile karşılandı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak mücadele için Bursa'dan Balıkesir'e 15 binden fazla taraftar akın etti. Maçtan önce stada gelen Bursaspor takım otobüsü davul ve zurna ile karşılandı. Taraftarlar stat çevresinde tezahüratlar yaparken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Balıkesirspor taraftarları da takım eşofmanları ile Bursaspor taraftarına destek verdi. "Balkes-Bursa el ele hep beraber tribüne" sloganları atan taraftarlar maçı izlemek için stada beraber girdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.