Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Ankaraspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Yardımcı antrenör Nedim Vatansever yönetiminde gerçekleştirilen idman, pas çalışmaları ve hücum savunma oyunlarıyla tamamlandı.

Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Takımın başında yardımcı antrenör Nedim Vatansever çıktı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 3. haftasında sahasında ağırlayacağ ıAnkaraspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4 hücum savunma oyunları ile tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA