Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor
Bursaspor, Ankara Demirspor ile oynayacağı maç öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde ısınma hareketleri ve taktik uygulamalarla gerçekleşti.
Bursaspor, Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas oyunlarıyla devam eden çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi.
Yeşil beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor