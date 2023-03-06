Bursaspor-Amedspor maçının spikerinden canlı yayında skandal sözler! Tepkiler çığ gibi

Olayların damga vurduğu Amedspor-Bursaspor karşılaşmasının spikerine kullandığı ifadeler nedeniyle tepki yağdı. Sahaya yabancı maddelerin yağdığı ve Amedsporlu futbolcuların bu maddelerin etkisiyle yerde kaldığı maçta spikerin, "Muhteşem atmosfer" ve "Enfes bir maç oluyor" gibi söylemlerini futbolseverler sert eleştirdi.

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor- Amedspor karşılaşması büyük gerilime neden olurken, maç öncesi başlayan olaylar, ilk düdüğün çalmasıyla birlikte devam etti. İnternetten canlı yayınlanan mücadelenin spikeri ise kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti.

ATMOSFERİ ÖVDÜ

Bursaspor'un sahasında 2-1'lik skorla kazandığı Amedspor maçında yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Tribünlerden sahaya yabancı madde yağarken, maçın spikerinin kullandığı ifadeler ise olay oldu. Spiker, sahaya maddeler atılırken "Muhteşem atmosfer" ve "Enfes bir maç oluyor" gibi ifadeler kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Spikerin kullandığı bu ifadeler sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekti. Eleştirilerin hedefi olan spiker, yaşanan olaylara taraf olmakla suçlandı.