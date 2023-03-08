Bursaspor, Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, Amedspor maçının öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yeşil-beyazlı kulüpte, soyunma odası koridorlarında meydana gelen kavga nedeniyle iki kulüp görevlisinin de PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

TFF 2. Lig'de 5 Mart'ta oynanan Bursaspor- Amedspor maçına damga vuran olaylar ve soyunma odası koridorlarında yaşanan kavgalar nedeniyle yeşil-beyazlı kulüp, PFDK'ya sevk edildi.

4 MADDEDEN İŞLEM YAPILACAK

PFDK'nın sevk kararları şöyle:

"Bursaspor Kulübü'nün 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

2 KULÜP GÖREVLİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."