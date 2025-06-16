Bursaspor Altyapısından Üç Genç Yıldızla Profesyonel Sözleşme İmzaladı
Bursaspor, altyapısından Muhammet Cihat Kumova, Enes Kaya ve Efe Baran Ceylan ile profesyonel sözleşme imzalarken, Taha Karataş'ın sözleşmesi de yenilendi.
Bursaspor, altyapısından üç genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Taha Karataş'la ise sözleşme yenilendi.
Bursaspor, Vakıfköy'den yetişen genç yeteneklerini profesyonel kadroya dahil etmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, altyapıdan çıkan Muhammet Cihat Kumova, Enes Kaya ve Efe Baran Ceylan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Üç futbolcunun da 2025-2026 sezonu itibarıyla A takımda süre alması bekleniyor.
Altyapıdan yetişip bir süredir A takımda yer alan Taha Karataş ile de sözleşme yenilendiği açıklandı. Kulüp, 4 futbolcunun da yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer geçirmesini diledi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor