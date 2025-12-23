Haberler

Somaspor maçı sonrası Bursaspor'a 342 bin TL ceza

Bursaspor, Somaspor ile oynanan maç sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 342 bin TL para cezasına çarptırıldı. Cezalar, taraftarların oluşturduğu ihlaller ve belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle verildi.

BURSASPOR, Somaspor deplasmanında oynanan maç sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplam 342 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursaspor, 16 Aralık'ta oynanan Somaspor - Bursaspor 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasındaki ihlaller nedeniyle PFDK tarafından çeşitli maddelerden ağır cezalara çarptırıldı. Kurul kararına göre yeşil-beyazlı kulüp, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan, aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakalarda ikinci kez bu ihlalin gerçekleşmesi nedeniyle 16 bin TL para cezası aldı. Aynı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması hatırlatılarak, bu ihlalin sezon içinde yedinci kez yaşanması nedeniyle Bursaspor'a 211 bin TL para cezası verildi. Bu karar oy çokluğuyla alındı. Taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle de 55 bin TL para cezasına hükmedilirken, 'Belgelerin Haksız Kullanımı' gerekçesiyle kulübe ayrıca 60 bin TL para cezası uygulandı.

Öte yandan Bursaspor antrenörü Emrah Tanta, 'Belgelerin Haksız Kullanımı'na iştirak ettiği gerekçesiyle 1 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

ENES ÇELİK: BAZEN DİL SUSAR YÜREK KONUŞUR

PFDK'nın ceza kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kulübe ülke genelinden bağışlar yapıldığına dikkat çekerek, "Az önce kulübümüzün mali asbaşkanı ile görüştüm. TFF'den verilen ceza ile ilgili, kulübümüz hesaplarına Türkiye'nin dört bir yanından binlerce bağış geldiğini gördüm. Bazen dil susar, yürek konuşur. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
