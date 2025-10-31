Bursaspor'a 1 Maç Seyircisiz Oynama Cezası

Muş Spor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK, Bursaspor'a 1 maçlık seyircisiz oynama cezası verdi. Yeşil-beyazlılar karara itiraz etti.

Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Cezaya neden olarak 25 Ekim 2025'te oynanan Bursaspor - Muş Spor karşılaşmasında yaşanan saha olayları gösterildi.

PFDK'dan çirkin tezahürat ve saha olayı kararı

PFDK kararında, Bursaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe ihtar cezası verildiği belirtildi. Ayrıca aynı maçta yaşanan saha olayları sebebiyle kulüp, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırıldı.

Bursaspor'dan karara itiraz

Kararın ardından Bursaspor Kulübü hukuk ekibi, cezanın haksız ve orantısız olduğunu savunarak Tahkim Kurulu'na başvuru sürecini başlattı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, resmi itiraz dilekçesi gün içinde federasyona sunulacak. Cezanın gözden geçirilmesi ve orantısızlık durumunun değerlendirilmesi talep edilecek. - BURSA