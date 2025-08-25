Bursaspor 1461 Trabzon FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yapmaya başladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında ağırlayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Çalışmalar dar alanda oyunlarla devam ederken, antrenman dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapılacak antrenmanla 1461 Trabzon FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA