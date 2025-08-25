Bursaspor 1461 Trabzon FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor 1461 Trabzon FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yapmaya başladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında sahasında ağırlayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Çalışmalar dar alanda oyunlarla devam ederken, antrenman dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapılacak antrenmanla 1461 Trabzon FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı

18 maddelik liste infial yarattı, Valilik o lise için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.