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Bursalı sporculardan Polonya'da büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursalı sporculardan Polonya'da büyük başarı

Bursa Yüzme Spor Kulübü sporcuları, Polonya'nın Krakov şehrinde gerçekleşen Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarıları imza attı.

Bursa Yüzme Spor Kulübü sporcuları, Polonya'nın Krakov şehrinde gerçekleşen Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarıları imza attı. Dereceye giren sporcuları, Bursa Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din, Bursa Terminali'nde karşıladı.

Polonya'nın Krakov şehrinde gerçekleşen Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'na Bursalı sporcular damga vurdu. Bursa Yüzme Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarılarla herkesi gururlandırdı. Yapılan yarışlar sonucunda U17 Kızlar Bireysel Yarışları'nda Eda Özrodop 3. olurken, U17 Karışık Bayrak Takım Yarışı'nda Eda Özrodop ile Ahmet Ege Önder 3. sırada yer aldı. U17 Erkek Bayrak Takım Yarışı'nda ise Muhammed Emir Kurtulan ve Erkan Altunay 5. basamakta kendilerine yer buldu.

Bursa Terminali'nde karşıladılar

Milli Takım'da da yer alan bu sporcuların başarıları ise Bursa'ya gelir gelmez taçlandırıldı. Bursa Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din, başarılı sporcuları Bursa Terminali'nde karşıladı. Sporcuların yanı sıra Atletizm Antrenörü İshak Kaya, Bursa Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi Koordinatörü ve Yüzme Antrenörü İlyas Aziz, Atıcılık Antrenörü Dilek Aslan da tebrik edildi. Bursa Yüzme Kulübü Müdür Ercan Eyüpoğlu ve Modern Pentatlon İl Temsilci Hüseyin Başaran, sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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