Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 2. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak 23-23 berabere kaldı. Bursa, ilk yarıyı önde tamamladı ama maç sonunda her iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.
Ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'ndeki maçın ilk yarısını 11-10 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen karşılaşma 23-23 eşitlikle sona ererken takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 27 puanla zirvede yer aldığı ligde Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor'un 25'er puanı bulunuyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar