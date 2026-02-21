Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 2. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak 23-23 berabere kaldı. Bursa, ilk yarıyı önde tamamladı ama maç sonunda her iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 27 puanla zirvede yer aldığı ligde Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor'un 25'er puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
