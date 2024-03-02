Bursa Uludağ Basketbol, Nesibe Aydın'ı 70-67 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 70-67 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kaan Büyükçil, Muhammed Murat Zafer, Hasan Ok
Bursa Uludağ Basketbol : Williams 23, Coulibaly 6, Eda Şahin 15, Wallace 6, Fluker 20, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik
Nesibe Aydın : Feride Şevval Akalan, Thomas 9, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 7, Cannon 8, Coates 15, Zec 14
1. Periyot: 7-13
Devre: 27-33
3. Periyot: 56-50
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 70-67 yendi.