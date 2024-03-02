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Bursa Uludağ Basketbol, Nesibe Aydın'ı 70-67 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 70-67 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Muhammed Murat Zafer, Hasan Ok

Bursa Uludağ Basketbol : Williams 23, Coulibaly 6, Eda Şahin 15, Wallace 6, Fluker 20, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik

Nesibe Aydın : Feride Şevval Akalan, Thomas 9, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 7, Cannon 8, Coates 15, Zec 14

1. Periyot: 7-13

Devre: 27-33

3. Periyot: 56-50

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 70-67 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Uludağ Bursa Aydın Spor Güncel Haberler

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