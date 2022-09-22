Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri... Bursa Büyükşehir Belediyespor 'Kupa Voley' için Ankara'da sahaya çıkıyor

Spor Haberleri

Bursa haberleri... Bursa Büyükşehir Belediyespor 'Kupa Voley' için Ankara'da sahaya çıkıyor

Bursa spor haberi | 2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley'de heyecan yarın başlıyor.

2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley'de heyecan yarın başlıyor. Organizasyonda Ankara'da gerçekleştirilecek A Grubu'nda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor da ilk maçında 23 Eylül 2022 Cuma günü (yarın) saat 17.00'de Altekma ile karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak grupta Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Altekma ile karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 2 sıra içinde yer alıp adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ikinci maçında 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.00'te Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında ise 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00'da Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

4'erli 3 grupta oynanacak 'Kupa Voley' ilk turu sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak. Ziraat Bankkart ile Halkbank'ın da doğrudan katılacağı çeyrek final ise tek maç üzerinden oynanacak ve rakiplerini geçen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title