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Bursa haberi... Bursaspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursa haberi... Bursaspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Bursa spor haberine göre Bursaspor bir günlük iznin ardından Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor bir günlük iznin ardından Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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