Bursa haber | Mudanya Yaz Spor Okullarında sertifika sevinci Spor Haberleri Bursa bölgesinden gelen habere göre Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okullarında ikinci dönem eğitimleritamamlanırken, minik sporcular sertifikalarına kavuştu. Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okullarında ikinci dönem eğitimleritamamlanırken, minik sporcular sertifikalarına kavuştu. Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz boyunca açtığı Spor Okulları final yaptı. Öğrencilere sertifikalarını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz verdi. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında ilk dönem 350 öğrenci ücretsiz spor eğitimi aldı. Çocuklara alanlarında uzman antrenörler tarafından eğitim verildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,yaz dönemi boyunca çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi adına spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mudanya Belediyesi Hayri Türkyılmaz Mudanya Spor Haberler

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