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Bursa haber! Bursaspor'da iletişime önem veriliyor

Bursa haber! Bursaspor'da iletişime önem veriliyor

Bursa haberler: Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, futbolcuların hem kendi aralarında hem de antrenörleriyle devamlı iletişimde olmalarını rica ediyor.

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Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, futbolcuların hem kendi aralarında hem de antrenörleriyle devamlı iletişimde olmalarını rica ediyor. Özellikle tecrübeli futbolculara bu durumda büyük iş düşüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'da Teknik Direktör Tahsin Tam, iletişime çok önem veriyor. Futbolcuların hem kendi aralarında hem de antrenörleriyle her şeyi konuşabilecek duruma gelmesi için özel isteklerde bulunan Tam, tecrübeli futbolcularla da bu konuyu sık sık konuşuyor. Bursaspor'da Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin ve Kubilay Sönmez'in genç oyuncularla olan diyaloğu da gözlerden kaçmıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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