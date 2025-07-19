Bursa'da Kaykay Şampiyonası Sona Erdi

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Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da tamamlandı. 7 ilden 80 sporcunun katıldığı yarışmada, erkeklerde Berke Dikişçioğlu, kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinci oldu.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 2. Etap Ulusal Sıralama Yarışması, Bursa'da sona erdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) tarafından Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta düzenlenen ve 3 etapta 2 gün süren yarışmada 7 ilden toplam 80 sporcu mücadele etti.

Yarışmalarda, sokak disiplini kategorisinde erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci, Furkan Kaplan ikinci, Emirhan Sarımustafaoğlu, üçüncü oldu. Kadınlarda Melis Sakaoğlu birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci ve Mediha Sude Oral üçüncü sırada yer aldı.

TKF Başkanı Fahrettin Yıldız'ın, annesinin vefatı nedeniyle katılamadığı organizasyonu Dünya Kayak Federasyonu gözlemcisi Daniel Lebron da izledi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Spor
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