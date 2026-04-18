Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final maçına çıkacak
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovakya temsilcisi MSK Iuventa'yı ağırlayacak. Karşılaşma Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayacak.
Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakemler Stefano Riello ile Niccolo Panetta yönetecek.
Rövanş karşılaşması ise 26 Nisan'da Slovakya'nın Michalovce kentinde yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Yunanistan'ın PAOK takımını elemişti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar