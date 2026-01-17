Haberler

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Replasa Beti-Onak'ı 25-24 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Replasa Beti-Onak ekibini deplasmanda 25-24 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, Villava'daki Hermanos Indurain Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 15-9 önde tamamladı.

Replasa Beti-Onak ikinci devre farkı azaltsa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 25-24 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Emine Gökdemir, 8 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Bu maçın rövanşı, 24 Ocak Cumartesi günü Bursa'da yapılacak.

İki maç sonunda rakibini eleyen ekip, kupada çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
