Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Replasa Beti-Onak'ı 25-24 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağladı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Replasa Beti-Onak ekibini deplasmanda 25-24 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, Villava'daki Hermanos Indurain Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 15-9 önde tamamladı.
Replasa Beti-Onak ikinci devre farkı azaltsa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 25-24 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Emine Gökdemir, 8 golle galibiyette önemli rol oynadı.
Bu maçın rövanşı, 24 Ocak Cumartesi günü Bursa'da yapılacak.
İki maç sonunda rakibini eleyen ekip, kupada çeyrek finale yükselecek.