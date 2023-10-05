Bursa Büyükşehir Belediyespor Balkan Kupası'nda finale yükseldi
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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, OK Univerzitet vo Tetovo takımını 3-0 yenerek finale çıktı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Christos Tosoundis, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Ahmet Samet Baltacı)
OK Univerzitet vo Tetovo: Stoshikj, Shape, Simovski, Islami, Hristovski, Andonov (Veseli)
Setler: 25-18, 25,14, 25-10
Süre: 59 dakika (21, 20, 18)
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci günü maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, OK Univerzitet vo Tetovo takımını 3-0 yendi.
Organizasyondaki ikinci maçını da kazanan Bursa ekibi, bu galibiyetle finale adını yazdırdı.