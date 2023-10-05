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Bursa Büyükşehir Belediyespor Balkan Kupası'nda finale yükseldi

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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, OK Univerzitet vo Tetovo takımını 3-0 yenerek finale çıktı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Christos Tosoundis, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Ahmet Samet Baltacı)

OK Univerzitet vo Tetovo: Stoshikj, Shape, Simovski, Islami, Hristovski, Andonov (Veseli)

Setler: 25-18, 25,14, 25-10

Süre: 59 dakika (21, 20, 18)

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci günü maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, OK Univerzitet vo Tetovo takımını 3-0 yendi.

Organizasyondaki ikinci maçını da kazanan Bursa ekibi, bu galibiyetle finale adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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