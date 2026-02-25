Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Gürhan Gül, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Mestre (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Cardoso, Nascimento, Ali Fazlı, Fatih Yörümez, Eyüp Ensar Demirbiler)

Setler: 25-19, 25-27, 25-20, 25-20

Süre: 111 dakika

Voleybol'da SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
