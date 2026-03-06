Haberler

Burnu ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal edildi

Güncelleme:
Premier Lig'deki Crystal Palace ve Tottenham karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Ismaïla Sarr'ın attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarr'ın gol pozisyonunda burnunun ofsayt çizgisinin önünde olduğu gerekçe gösterildi. Bu durum, futbolseverler arasında büyük tartışma yarattı. Bazı taraftarlar, kararın milimetrik olduğunu savunurken, bazıları ise VAR uygulamasını eleştirdi.

Crystal Palace'ın Tottenham karşısında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ilginç bir gerekçeyle iptal edildi.

SAR'IN GOLÜNE VAR ENGELİ

Premier Lig'de oynanan karşılaşmada Crystal Palace, Ismaïla Sarr ile ağları havalandırdı. Ancak golün ardından VAR devreye girdi ve pozisyon detaylı şekilde incelendi.

Yapılan inceleme sonrası Sarr'ın pozisyon sırasında burnunun ofsayt çizgisinin önünde olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Golün iptal edilme gerekçesi kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu. Birçok kullanıcı kararın milimetrik olduğunu savunurken, bazı taraftarlar ise VAR uygulamasını eleştirdi.

