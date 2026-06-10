Balıkesir'de 'Sabah Yürüyüşü' ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, İskele Mahallesi'nde Alibaba istikametinde düzenlenen "Sabah Yürüyüşü ve Farkındalık Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlıklı yaşam ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşe, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabahın erken saatlerinde İskele Meydanında toplanan vatandaşlar. İskele sahilinden Alibaba mevkiine kadar yürüdü. Burada İlçe Spor Müdürü Aslan Alpaslan'ın öncülüğünde kültür fizik hareketleri yapılırken, gidiş-geliş olarak yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Cumali Atilla, fiziksel aktivitenin ve düzenli yürüyüşün sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Toplum olarak hareketsiz yaşamdan uzaklaşmalı, spor ve yürüyüşü günlük rutin haline getirmeliyiz. Bu tür etkinlikler hem sağlığımız hem de sosyal dayanışmamız açısından büyük önem taşıyor" dedi.

İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan ise ilçede spor kültürünün yaygınlaştırılması adına bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey ise, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Katılımcılara teşekkür eden Müdür Dr. Betül Erten Akbey, "Sağlıklı bir yaşam, temiz hava, doğru beslenme, hareketli yaşam ve bağımlılıklardan uzak durmakla mümkündür. Bugün, sadece sigara değil aslında sağlığı, nefesi ve geleceği seçme günüdür. Unutmayalım ki sigarayı bırakmak hiçbir zaman geç değildir. Atılan her küçük adım daha sağlıklı bir kalp, daha kaliteli bir nefes ve daha kaliteli bir yaşamdır. Bu vesileyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Bu anlamda yürüyüşe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar başka yürüyüşlerde bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı