Burhaniye'de Kış Spor Okulları Yoğun İlgiyle Başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün başlattığı Kış Spor Okulları, salonları şenlendirdi. Atatürk Spor Salonunda, basketboldan güreşe ve masa tenisine kadar değişik branşlarda başlatılan Kış Spor Okullarına bin 800 öğrenci katılıyor.

Atatürk Spor Salonunda başlatılan Kış Spor Okulları yoğun ilgi gördü. Okul çıkışında Atatürk Spor Salonunu dolduran öğrenciler, büyük mutluluk yaşarken, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, öğrencileri bilgisayar, telefon ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Basketbol oynayan Nihat Bezirgan, " Arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla birlikte daha fazla eyleniyorum. Oynamayan arkadaşlarım da var. Onlara da öneriyorum. İstemiyorlar. Basketbol çok iyi bir oyun bana göre. Koçumu da çok seviyorum" dedi. İnan Efe de, " Kış Spor Okuluna gelmekten memnunum. Baskete geliyorum. Koçumu da seviyorum. Atatürk Spor Salonundayım ve çok mutluyum" diye konuştu.

Emre Deniz Yolbaşı ise, " 3 senedir masa tenisi ile uğraşıyorum. Bu spor gayet iyi. Keyifle yapıyorum. Tüm arkadaşlara tavsiye ederim" dedi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da, " Bizler Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak, amacımız, Burhaniyeli çocuklarımızı, sadece müsabaka sporcusu yetiştirmek değil. Sağlıklı yaşam için sporu çocuklarımızın günlük yaşam dilimi içerisinde bir bölümüne oturtmak amacındayız. Basketboldan voleybola, masa tenisinden cimnastiğe, tekvando ve judo branşlarında, çocuklarımıza ve Burhaniyeli gençlerimizi bir spor branşıyla buluşturmak hedeflerimiz arasında. Kış Spor Okullarımıza bu yıl yaklaşık bin 700-bin 800'e yakın öğrencimiz müracaat etti. ve bunlar okuldan sonraki zamanlarını bizlerle birlikte Atatürk Spor Salonunda geçiriyor. Amacımız, sadece spor yapmak değil. Özellikle günümüzde bilgisayar, telefon ve teknoloji bağımlılığından çocuklarımızı birazcık olsun uzaklaştırmak ve hayatın içine sokmak hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

Bilge Su Çalgıcı ise, " Cimnastiği çok seviyrum.4 yıldır yapıyorum cimnastiği. Gösterilenimiz oluyor. Yarışmalarımız oluyor. Çalışma günlerimiz oluyor. Aralığa girince ben cimnastiği çok özlüyorum. Evde, okulda sürekli bunu yapıyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenimi de seviyorum" dedi. - BALIKESİR