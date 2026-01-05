Burhaniye'de Briç Federasyon Turnuvası düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, briç sporu her geçen gün gelişirken, düzenlenen Federasyon Turnuvası da ilgi gördü. Ören' Mahallesindeki Briç Kulübünde düzenlenen de turnuvaya Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinden 36 sporcu katıldı.

Ören Mahallesindeki Briç Kulübünde düzenlenen Federasyon Turnuvasında büyük heyecan yaşandı. Yarışmada kuzey-güney bölümünde Ayvalık'tan Vedat Usar ve Sevinç Bozok çifti birinci olurken, doğu -batıda da Burhaniye'den Bülent Güngör ile Yavuz Gürel çifti birinciliğin sahibi oldu. Dereceye giren sporcuların madalyaları Briç Balıkesir İl Temsilcisi Bülent Turan tarafından verildi. Dereceye giren sporcuları kutlayan Briç İl Temsilcisi Bülent Turan, "Kulübümüzde sürekli eğitimler veriyoruz. Sık sık da turnuvalar düzenliyoruz. Turnuvalarımıza çevre illerden de katılımlar olmaktadır. Bu gün de Federasyon Turnuvamızı tamamladık. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR