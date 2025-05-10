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Burak Yılmazlı Kasımpaşa, Arda Turanlı Eyüpspor'a şans tanımadı

Burak Yılmazlı Kasımpaşa, Arda Turanlı Eyüpspor'a şans tanımadı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 35. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Burak Yılmaz'ın takımı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa, 3-0 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 38 ve 65. dakikalarda Nuno Da Costa ve 90+1'de Can Keleş kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde bir hafta aranın ardından kazandı. Arda Turan'ın öğrencileri ise ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

PUAN FARKINI AZALTTI

Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 46 puana yükseldi ve Eyüpspor ile arasındaki puan farkını azalttı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeremoni:

Arda gidicem diye salmış ligi

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