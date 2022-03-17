Burak Yılmaz ve arkadaşları havlu attı! Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi. Bu sonuçla İngiliz devi, Fransız ekibini turnuvanın dışına itti ve çeyrek finale yükseldi.
Lille ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İngiliz devi adını çeyrek finale yazdırdı.
BURAK YILMAZ, ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ
Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Pulusic ve 71. dakikada Azpilicueta kaydetti. Lille'in tek golünü ise Burak Yılmaz attı. Milli futbolcumuz attığı bu golle Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu.
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