Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı

Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
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Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
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Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ve Göztepe arasında oynanan maçta, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın kendi taraftarıyla yaşadığı tartışma dikkat çekti. Yılmaz, tribünde bulunan bir taraftara 'Gel anlat bana' diye bağırırken, tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor. Yılmaz'ın taraftarlarla daha önce de benzer tartışmalar yaşadığı biliniyor.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı. Karşılaşmada, oynanan futboldan çok yaşanan bir an dikkat çekti.

"GEL ANLAT BANA"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, tribünde bulunan kendi taraftarıyla tartıştı. "Gel anlat bana" diye taraftara bağıran Yılmaz'ın tartışma nedeni ise henüz ortaya çıkmadı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Öte yandan Yılmaz, Kayserispor'a mağlup oldukları karşılaşma öncesi bir taraftarla gerilim yaşamıştı. Yılmaz, Fenerbahçe sözleri üzerine çok sinirlenmişti. Bir taraftarın "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" şeklindeki sözleri Burak Yılmaz'ı çılgına çevirmiş, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullanmıştı.

Yine Yılmaz, Kayserispor'un başındayken, Trabzonsporla oynanan maçın son düdüğünün ardından Trabzonspor taraftarıyla tartışma yaşamıştı. Yılmaz, taraftarın tepkisine karşılık "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım. Ne yapacağım? Maçı mı satacağım?" diyerek bağırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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