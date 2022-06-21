Burak Yılmaz resmen Fortuna Sittard'da! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı - Haberler

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Burak Yılmaz resmen Fortuna Sittard'da! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Burak Yılmaz, Hollanda Ligi'nde Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'a transfer oldu. 36 yaşıdnki futbolcunun transferini, Hollanda temsilcisi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şampiyonluk yaşadığı Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. Galatasaray'da da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard golcü oyuncuyla sözleşme imzaladı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın transferini tamamladı. 5 yıllık imza atacak tecrübeli futbolcu, iki yıl sahada kalmasının ardından antrenör programına katılacak. Burak Yılmaz, bu transfer sonrası heyecanlı olduğunu belirterek: "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz resmen Fortuna Sittard'da! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı

FORTUNA ADINA HARİKA BİR GÜN

Fortuna Sittard Müdürü Ars, bu transferden duydukları mutluluğu belirterek: "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Burak Yılmaz Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Hasan Baş:

burak futbolu bırak attık yüzünü görmekten sıkıldık artık

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Hayri :

en guzelini yapmış burada bir suru kakafoni içinde debeleneceğine hollanda da çoluk çocuk mis gibi yaşasınlar yakışır krala futbolun amelesidir o az çalışmadı hep zirvede

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Nuri Ünlü:

hayret Burağı da Fenerbahçe kapmamış

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
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