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Burak Yılmaz'ın Kayserispor Dönemi Sona Erdi

Burak Yılmaz'ın Kayserispor Dönemi Sona Erdi
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Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, takımla çıktığı 22 maçta yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Bu sezon galibiyet alamayan sarı kırmızılı takım, Beşiktaş'a 3-0 yenilmelerinin ardından Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 beraberlik, 9 yenilgi gördü.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor da Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılı takımda zaman zaman görevinden ayrılma yönünde eğilim gösteren ancak yönetim tarafından devam etmesi yönünde ikna edilen Burak Yılmaz, 3-0 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrasında görevi bıraktı. Geride kalan sezon oynanan Samsunspor maçı sonrasında Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım çatısı altında sadece 3 maçta galibiyet sevinci yaşayabildi.

Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor, oynadığı 22 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik 9 yenilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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