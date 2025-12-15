Haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti


Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içi başarı ve fedakarlıkların yeterince değer görmediğini belirterek görevi bıraktığını açıkladı. Yılmaz, kulübe önemli katkılar sağladığını düşündüğünü ifade etti.

GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa kararının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Yılmaz açıklamasında, saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissettiğini ifade ederek, dün oynanan Göztepe maçındaki olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki teknik direktörlük görevim, aldığım karar neticesinde bugün itibariyle sona ermiştir. Göreve geldiğimizde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, özgüveni zedelenmiş ve transfer konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldık. Takıma katılımlarına öncülük ettiğimiz, bugün itibariyle kulübe ciddi bir gelir getirecek transferlerimizi gerçekleştirdik. Takımımızın performansını her geçen hafta artırarak ligdeki konumu itibariyle Avrupa Kupaları'na gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz.

Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak, saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problemle karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleri ile konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarımız, olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi. Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda, geleceği eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermediğimi ve vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu süreçte başta başkanımız Memik Yılmaz'a, çok değerli futbolcularımıza, bize destek olan şehrin ileri gelenlerine ve tüm kulüp personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Son söz, Çok sevgili ve değerli futbolcularım; sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi, insan sevdiklerini unutamaz. Sizi asla unutmayacağım" dedi.

