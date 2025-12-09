Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, futbol oynamayı özlemediğini ve antrenör olarak iyi işler çıkardığını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendi antrenörlük tarzının tamamıyla rakip analizine göre olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "İç sahada ve dış sahada farklı diziliş, farklı oyun formatıyla oynuyoruz ama baktığımız zaman oyuncularımın bu performansı iç sahada farklıyken dış sahada daha farklı olmaya başladı. İlk devre eğer final paslarını yapsaydık 4 gol atabileceğimiz bir maçtı." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin golcü oyuncusu Mohamed Bayo'yla ilgili övgü dolu sözler dile getiren Yılmaz, "Bayo'yu ben aldım. Bayo'ya çok inanarak aldım. Ona hala da inanıyorum ama inanın o kendi potansiyelinin yüzde 40-50'siyle oynuyor. Daha farklı özellikleri olan bir oyuncu. Gol attıkça, kendine güveni geldikçe daha iyi olacaktır. Öyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk dönemini hiç özlemediğini aktaran Yılmaz, "Futbol benim için bitti. Ben aslında 'forvet Burak' olarak da anılmayı istemiyorum. Ben artık teknik direktörüm ve iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Allah ekibimden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendimizi geliştirerek artık teknik direktörlük yolunda ilerliyoruz. 'Futbolu oynamak, futbol, forvet, milli takımda forvet yok', bunlar artık hoca olarak çözüm bulmamız gereken şeyler. Futbolu özlemiyorum, oynamayı hiç özlemiyorum. Artık oyunun bu tarafındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, gelecek planlarına ilişkin bir soruya ise "Beşiktaş'ın başında bir antrenör var. Ben Gaziantep FK'nin antrenörüyüm. Buna evet ya da hayır demek etik değil. Ama hepimizin hayalleri, hedefleri var ama ben bütün konsantrasyonumu, bütün her şeyimi Gaziantep için veriyorum." yanıtını verdi.