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Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılacağını açıkladı

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılacağını açıkladı

Spor Haberleri

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen eski milli futbolcu Burak Yılmaz, sezon sonunda Hollanda temsilcisiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fortuna Sittard'a transfer olan 37 yaşındaki Burak, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Burak Yılmaz, yeşil-sarılılarla bu sezon çıktığı 27 maçta 9 gol, 4 asist üretti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Hollanda Spor Haberler

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