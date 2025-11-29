Haberler

Burak Yılmaz'dan Maç Sonrası Değerlendirme: 'İyi Hazırlandık Ama...'

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Ika Eyüpspor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası takımın kötü performansını eleştirerek, rakiplerinin daha istekli olduğunu belirtti. Yılmaz, öz eleştiri yapacaklarını ve gelecek maçlara odaklanacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına konuk ettiği İkas Eyüpspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin daha istekli oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık. Baktığınız zaman rakip bizden daha istekli, daha arzulu, birebirlerde daha ayakta kalan, daha iştahlı bir takımdı. Bunun da meyvesini aldılar. Anadolu kulüplerinde çok büyük bir kadro farkı olmadığını, daha iştahlı olanın bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Bugün de rakip bunu yaptı. Belki bize bir uyarıydı, ayaklarımızın yere basması için. Mutlaka bu maçla alakalı bir özeleştiri yapacağız. Benim de oyuncularımın da hatası vardır ama böyle bir periyottan sonra bir kredi hakkının olduğunu düşünüyorum. Bu maç için üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp gelecek maçlara hazırlanmaya başlayacağız."

Burak Yılmaz, bir soru üzerine hakemlerle ilgili konuşmayacağını söylediğini hatırlatarak, "Yine konuşmayacağım ama ortada olan bir pozisyon var. Pozisyon yoruma dahi açık değil, dünyanın neresine gidersen git penaltı. Bu kadar kötü oynadığımız bir maçta penaltıyla dönüp kazanabilirdik. Ama bunları söylerken Eyüpspor'un hakkını yememek lazım. Bugün iyi hazırlanmışlar, iyi çalışmışlar ve çok güçlülerdi. Fizik olarak çok güçlülerdi. Fizikle mücadelede çok öne çıktılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
