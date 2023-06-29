Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 1 Temmuz'da işbaşı yapacak

Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu. Eski golcü, 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında Nevzat Demir Tesisleri'nde yerini alacak.

Türk futbolunun efsane golcülerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamak için artık gün sayıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLDU

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olarak 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulüpte 96 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.