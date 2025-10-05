Burak Yılmaz: Ayaklarımız yere sağlam basmalı

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, yakalanan başarılı gidişatın devam etmesi için takım olarak ayaklarının yere sağlam basarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Karagümrük takımının oynadığı futbolla tabeladaki yerinin örtüşmediğini belirten Yılmaz, "Pozitif futbol oynamaya çalışan, futbolun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan, hem oyun kurma olsun hem baskı açısından iyi işler yapan, her ne kadar tabelada kötü durumda görülseler de oyun anlamında değerli bir takım. Değerli bir hocaları var. Bugün stratejimiz, oyun planımız, özgüvenimiz ve son haftalardaki çıkışımızla kazanacağımıza inandık. İlk devrede koparabilirdik ancak birçok pozisyon harcadık. Pozisyonlarda en iyi şut çeken oyunculara top gelmesine rağmen gol yapamadık. İkinci devre sakin kalarak oyunu kopardık. Daha fazla da atabilirdik ama 2-0 bitti. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

"Ayaklarımız yere sağlam basarak yolumuza devam etmeliyiz zorundayız"

Göreve geldiği günden bu zamana kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarının hatırlatılması üzerine konuşan Yılmaz, "Biraz önce oyuncularım röportajda çok güzel bir aile ortamı yakalandığını söylemiş. Hepsine teşekkür ediyorum ve bunlar onların yardımıyla oldu. Aile ortamının, arkadaşlığın getirdiği başarı vardır. Biz bunu yakaladık. Bir de başarının getirdiği arkadaşlık var. O sahte olan ve bizde yok. Biz ilkini yakaladık, şehrimizle bütünleştik, her ne kadar taraftarımız çok gelmese de şehrin büyükleri ve emekçileriyle güzel bir bütünlük yakaladık. Aile havası, yönetimimizin yanımızda olması, emekçilerle güzel bir ortam oluştu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Ne bir galibiyetle 3 puan haricinde bir şeyler kazanmış oluyorsun ne de bir mağlubiyette bir şey kaybetmiş oluyorsun. Ayaklarımız yere sağlam basarak yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularıma cesaret verdim ve bunun da sonuçlarını aldık"

Göreve geldikten sonra öncelikle oyun anlayışını değiştirdiğinden bahseden Yılmaz, "Gaziantep FK'nin daha fazla geçiş oyunu oynadığını görüyordum. Ancak geçiş oyununa uygun futbolcularımız yok. Tamamen set oyunu oynamaya uygun bir takımız. Set oyunu oynayıp topu ayağında tutabilen çok yetenekli futbolcularımız var. Tamamen oyun felsefesini değiştirerek set oyununa döndüm. Daha çok oyun kurmayı, birebir basmayı amaçladım. Oyuncularıma cesaret vermek istedim. Bunun da sonuçlarını aldık" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL