Burak Kapacak Fenerbahçe'de İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak, bu sezon ilk kez forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez forma giyen Burak Kapacak da şans buldu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşadığı çapraz bağ yırtılması sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Burak, tedavisi nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmadı. Ligin ikinci yarısında lisansı çıkartılan Burak Kapacak, son haftalarda kadroya dahil olurken ilk kez sahaya çıktı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor karşısında 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL