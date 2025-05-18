Burak Kapacak Fenerbahçe'de İlk Maçına Çıktı

Burak Kapacak Fenerbahçe'de İlk Maçına Çıktı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynadığı maçta, uzun süre sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Burak Kapacak'ı kadroya dahil etti. Burak, 88. dakikada oyuna girerek sezonun ilk maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe'de Burak Kapacak, bu sezon ilk kez forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez forma giyen Burak Kapacak da şans buldu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşadığı çapraz bağ yırtılması sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Burak, tedavisi nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmadı. Ligin ikinci yarısında lisansı çıkartılan Burak Kapacak, son haftalarda kadroya dahil olurken ilk kez sahaya çıktı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor karşısında 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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