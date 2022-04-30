Basın toplantısında herkes şaştı kaldı! Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay çağrı

Kaos dolu günler yaşayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, yeni seçim tarihinin 4-11 Haziran olacağını açıkladı. Başkan basın toplantısında Fatih Terim'e yaptığı sürpriz çağrıyla da dikkat çekti.

"BÜTÜN HERKES KONUŞSUN, HERKES BİLDİKLERİNİ ANLATSIN"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da 10 Ocak 2022 tarihinde Burak Elmas, Fatih Terim ile yolları ayırmıştı.